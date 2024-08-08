 
الخميس 2024-08-08 08:14 م
 
 

الخصاونة يهنئ الناجحين في الثانوية العامة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة




 

الخميس، 08-08-2024 06:11 م
الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الطلبة النَّاجحين في شهادة دراسة الثانوية العامة “التوجيهي”.

وكتب رئيس الوزراء، عبر "إكس"، "أُبارِك لأبنائي وبناتي النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة على إنجازهم وثمرة جهدهم وعطائهم، متمنِّياً لهم مستقبلاً زاهراً يتوِّج طموحاتهم. أمَّا الذين لم يحالفهم الحظ فما زالت الفرصة مواتية أمامهم لتعويض ما فات واللَّحاق بركب النَّاجحين بإذن الله. ألف مُبارَك.".
gnews

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