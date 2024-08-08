الخصاونة يهنئ الناجحين في الثانوية العامة

وكتب رئيس الوزراء، عبر "إكس"، "أُبارِك لأبنائي وبناتي النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة على إنجازهم وثمرة جهدهم وعطائهم، متمنِّياً لهم مستقبلاً زاهراً يتوِّج طموحاتهم. أمَّا الذين لم يحالفهم الحظ فما زالت الفرصة مواتية أمامهم لتعويض ما فات واللَّحاق بركب النَّاجحين بإذن الله. ألف مُبارَك.".
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