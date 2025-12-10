الغذاء والدواء: مستحضرات التجميل المحتوية على مادة glutathione غير مجازة للاستعمال بالحقن الوريدي

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن استخدام المستحضرات المذكورة بالحقن الوريدي يعد مخالفًا، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، كما يمنع الترويج لإمكانية استخدامها بأي طريقة خلافًا للاستخدام الخارجي.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة التقيد بما هو وارد في بطاقة بيان المستحضرات المذكورة من حيث طريقة الاستخدام، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حرصًا على سلامة المستهلك.
وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بممارسات تداول واستخدام مستحضرات التجميل في مراكز التجميل وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من قبل المؤسسة.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر تطبيق "واتس أب" على الرقم 0795632000.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
-
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
-
الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"
-
وفد من نقابة الأطباء يزور أطفال غزة بمستشفى الجامعة
-
السفير الألماني يزور مشروع قناة ام الجمال الاثرية
-
البطاينة يتفقد مشاريع محطات التحويل في الزرقاء
-
بعد عامين من الرحيل .. عموتة يعود بتصريحات “متعثرة” والجماهير: يعضّ أصابعه ندمًا