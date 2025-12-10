الأربعاء 2025-12-10 09:56 م

الغذاء والدواء: مستحضرات التجميل المحتوية على مادة glutathione غير مجازة للاستعمال بالحقن الوريدي

الأربعاء، 10-12-2025 08:17 م
الوكيل الإخباري- تهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن مستحضرات التجميل المحتوية على مادة glutathione، بمختلف أشكالها الصيدلانيّة، مجازة للاستعمال الخارجي فقط لأغراض تجميلية أشهرها تفتيح البشرة.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي،  أن استخدام المستحضرات المذكورة بالحقن الوريدي يعد مخالفًا، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، كما يمنع الترويج لإمكانية استخدامها بأي طريقة خلافًا للاستخدام الخارجي.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة التقيد بما هو وارد في بطاقة بيان المستحضرات المذكورة من حيث طريقة الاستخدام، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حرصًا على سلامة المستهلك.

وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بممارسات تداول واستخدام مستحضرات التجميل في مراكز التجميل وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من قبل المؤسسة.

كما دعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر تطبيق "واتس أب" على الرقم 0795632000.
 
 


