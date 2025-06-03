الخلايلة يستقبل فريقاً مشتركاً لمناقشة تحقيق مؤشرات أداء الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023-2025)

03:26 م

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الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة فريقاً مشتركاً من رئاسة الوزراء والديوان الملكي العامر ودائرة الإحصاءات العامة، لطرح ومناقشة سُبل التعاون في مجال تحقيق مؤشرات الأداء التي تضمن تنفيذ الخطة التنفيذية الحكومية للفترة (2023-2025)، ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير الإطار العام لقياس الأداء الاستراتيجي لإنجاز الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان





ورحب الخلايلة بفريق العمل المشترك، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي وأن المؤسسة لن تألو جهداً في دعم هذه الجهود، كما أنها على أتم الاستعداد لعكس المؤشرات التي تستطيع قياسها لكافة الشركاء مما يؤدي إلى الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وبين الخلايلة أن أحد أدوار مؤسسة الضمان الاجتماعي يتمثل في تزويد البيانات والمعلومات التي تدعم توفير أدلة ملموسة على مستوى الإنجاز المتحقق للقطاعات الاقتصادية ومؤشراتها للوزارات العشر التي تم البدء بتنفيذ وتطبيق هذا المشروع فيها.



وتم خلال اللقاء مناقشة آلية دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تطوير الإطار العام لقياس الأداء الاستراتيجي وتطبيق منهجية لقياس الأداء المتوازن من خلال تصميم نموذج حوكمة متابعة الأداء وإعداد نموذج تقارير الأداء الدورية للخطة، حيث إن رئاسة الوزراء قد بدأت بتنفيذ هذا المشروع من خلال اختيار عشر وزارات للبدء بالتنفيذ وتم التوافق على عكس أداء هذه الوزارات من خلال (169) مؤشراً.



هذا وتم خلال اللقاء مناقشة أفضل السُبل الممكنة لدعم تنفيذ مشروع تطوير الإطار العام لقياس الأداء الاستراتيجي وتطبيق منهجية بطاقات الأداء المتوازن.



وبنهاية اللقاء قدم فريق العمل المشترك الزائر الشكر والتقدير لمدير عام المؤسسة على استقباله للفريق واستعداده لدعم تنفيذ المشروع.