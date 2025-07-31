القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة

10:41 م

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الوكيل الإخباري- واصلت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، بالتعاون مع الإمارات، تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة، دعما لصمود الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. اضافة اعلان





وجرت عمليات الإنزال التي ساهمت الحكومة الكندية بإرسال عدد من المواد من قبلها بواسطة طائرتين من نوع (C-130) تابعتين لسلاح الجو في البلدين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم إنزال (18) طناً من المواد الغذائية والإغاثية في مختلف المناطق داخل القطاع ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية نحو (91) طناً من المواد الأساسية، وفق آلية تضمن إيصال المساعدات بكفاءة وضمن معايير العمليات الجوية الدقيقة.



وبذلك، بلغ إجمالي عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى (131) عملية إنزال، إضافة إلى (271) عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار جهود مشتركة متواصلة لدعم قطاع غزة من خلال الجسر الجوي.



