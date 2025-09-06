السبت 2025-09-06 10:20 م
 

"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة

السبت، 06-09-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "استمرار الجهود الإنسانية وبالتعاون مع شركائنا في تنفيذ المشاريع الإغاثية من سقيا الماء وتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا في غزة في مختلف مناطق القطاع وبالتعاون مع لجنة المناصرة".

وأشار بيان للهيئة اليوم السبت، إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

 
 
