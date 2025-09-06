"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "استمرار الجهود الإنسانية وبالتعاون مع شركائنا في تنفيذ المشاريع الإغاثية من سقيا الماء وتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا في غزة في مختلف مناطق القطاع وبالتعاون مع لجنة المناصرة".

اضافة اعلان