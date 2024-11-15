الخيرية الهاشمية تستقبل طائرة مساعدات إغاثية من سلوفينيا لإرسالها إلى غزة

وتعمل كوادر الهيئة ضمن الجهود الأردنية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة على تسيير إجراءات المساعدات القادمة من سلوفينيا ليصار إلى إرسالها ضمن القوافل البرية لغزة.
وحضرت سفيرة جمهورية سلوفينيا في الأردن ساشو، والقنصل السلوفيني بالأردن علي مراد وصول الطائرة من سلوفينيا.
وكان قدد صرّح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي بأن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة قرابة 3839 شاحنة، و 53 طائرة عبر العريش.
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