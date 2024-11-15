الخيرية الهاشمية تستقبل طائرة مساعدات إغاثية من سلوفينيا لإرسالها إلى غزة

الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات إغاثية لأهالي قطاع غزة وصلت من جمهورية سلوفينيا الجمعة.

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وتعمل كوادر الهيئة ضمن الجهود الأردنية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة على تسيير إجراءات المساعدات القادمة من سلوفينيا ليصار إلى إرسالها ضمن القوافل البرية لغزة.



وحضرت سفيرة جمهورية سلوفينيا في الأردن ساشو، والقنصل السلوفيني بالأردن علي مراد وصول الطائرة من سلوفينيا.