الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية، إن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة إلى القطاع منذ بداية الحرب 8480 شاحنة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
