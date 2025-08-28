الخميس 2025-08-28 09:35 ص
 

الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة
شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة
 
الخميس، 28-08-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة جديدة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية، الخميس.اضافة اعلان


وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية، إن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة إلى القطاع منذ بداية الحرب 8480 شاحنة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
 
 
