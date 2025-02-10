"الخيرية الهاشمية": وصول قافلة المساعدات الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري- وصلت القافلة الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة، الاثنين، محملة بالمساعدات العاجلة لدعم الفلسطينيين المتضررين جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تضم أكثر من 4 آلاف خيمة؛ لتوفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.