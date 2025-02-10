"الخيرية الهاشمية": وصول قافلة المساعدات الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة

وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تضم أكثر من 4 آلاف خيمة؛ لتوفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.
وقالت الهيئة إن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الأردن المستمر بمساندة الأشقاء في غزة، من خلال الجسر البري الذي يواصل نقل الإمدادات الإغاثية والإنسانية دون انقطاع.
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