الداوود: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية

11:39 ص

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الوكيل الإخباري- شارك البريد الأردني في قمة التكنولوجيا المالية التي عُقدت في العاصمة عمّان، ممثلًا برئيس مجلس الإدارة معالي السيد سامي كامل الداوود، وبحضور المدير العام عطوفة السيدة هنادي الطيب. اضافة اعلان





وخلال مشاركته، استعرض الداوود تجربة البريد الأردني في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في دعم وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية، واصفًا إياها بـ"العمود الفقري" لنجاح هذا القطاع.



كما تطرّق إلى جهود البريد الأردني في تطوير تطبيقاته الرقمية، وأبرزها تطبيق البريد الأردني، بالإضافة إلى تقديم خدمات بطاقات متعددة العملات، التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات المستخدمين في البيئة الرقمية المتغيرة.



وتم تكريم البريد الأردني لفوزه بجائزة الإبداع في التحول الرقمي للخدمات البريدية ضمن جوائز الطاووس وذلك لجهودهم في ربط المجتمعات والخدمات الرقمية الشاملة والتي تجسّد رؤية حقيقية للتغيير الإيجابي والابتكار المؤثر.