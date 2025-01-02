الدبعي يلتقي الملحق الثقافي اليمني في عمان

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الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي في مكتبه في حرم الوزارة الملحق الثقافي اليمني في الأردن سعادة الدكتورة راهيلا عُمير. اضافة اعلان





وفي بداية اللقاء أكد الدكتور الدبعي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن واليمن الشقيق ، معبراً عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم للطلاب اليمنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين، كما استعرض الدبعي النشاطات اللامنهجية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للطلبة الوافدين مثل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية سنوياً، ومسابقة مقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، ومسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن والدراسة فيه.



كما استعرض نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين والراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع العام الجامعي الحالي 2024-2025 وفوائده من حيث تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد.



وقد تناول اللقاء أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، والمتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والاسهام في تعزيز المخرجات التعليمية وتنمية القدرات البشرية ، كما ناقش الجانبان آلية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، بما يشمل تقديم التسهيلات للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومتابعة احتياجاتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، كما تم التطرق إلى إمكانية تعزيز برامج التبادل الأكاديمي وتطوير شراكات بحثية تخدم التطلعات المشتركة.



من جهتها أشادت عُمير بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الطلبة الوافدين، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية في توفير بيئة تعليمية متميزة.



وقد حضر اللقاء كل : المهندس محمد عبدالكريم/ مسؤول الشؤون المالية والأكاديمية بالملحقية الثقافية اليمينة، والسيد بهجت دياب/ مسؤول العلاقات العامة.