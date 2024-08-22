 
الخميس 2024-08-22 01:01 م
 

 

الدفاع المدني: التعامل مع 1353 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 22-08-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1353) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (8:00) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

اضافة اعلان

 

كما تم التعامل مع (109) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:30) دقيقة، و(36) حادث إطفاء و(55) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (9:10) دقيقة.

gnews

أحدث الأخبار

ة

طب وصحة كم تستمر مدة الإصابة بجدري القرود؟- طبيب يجيب

لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في الزرقاء

أخبار محلية فيديو- كاميرا المراقبة توثق لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في الزرقاء

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: التعامل مع 1353 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الإقراض الزراعي توقع مذكرة مع تيتراتيك لتعزيز تقنيات الري للحفاظ على المياه

المسجد الاقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

ت

طب وصحة خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول المانجو

جانب من الزيارة

أخبار محلية رئيس التشريفات الملكية يزور متحف الطوابع البريدية ويستعرض الوثائق التاريخية للمملكة

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 


الأكثر مشاهدة