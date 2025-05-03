الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة

وأوضحت المديرية أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 7 دقائق و36 ثانية، فيما بلغ 7 دقائق و34 ثانية لحوادث الإنقاذ، و7 دقائق و35 ثانية لحوادث الإطفاء.
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