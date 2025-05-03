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الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 03-05-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1219 حادثاً، توزعت بين 1026 حالة إسعافية، و123 حادث إنقاذ، و70 حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة عام بلغ (7 دقائق و35 ثانية).

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وأوضحت المديرية أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 7 دقائق و36 ثانية، فيما بلغ 7 دقائق و34 ثانية لحوادث الإنقاذ، و7 دقائق و35 ثانية لحوادث الإطفاء.

 
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