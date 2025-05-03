الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1219 حادثاً، توزعت بين 1026 حالة إسعافية، و123 حادث إنقاذ، و70 حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة عام بلغ (7 دقائق و35 ثانية).

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