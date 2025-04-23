الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة امتد لساحة أحد مصانع البلاستيك بالبلقاء

وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة منعت وصول النيران لداخل المصنع بكل مهنية وحرفية عالية، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.
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