الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة امتد لساحة أحد مصانع البلاستيك بالبلقاء

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي بدأت نيرانه بالأعشاب الجافة والقصيب ومن ثم امتد إلى ساحة خارجية بجانب المصنع وتحتوي على مواد بلاستيكية للتدوير بمساحة إجمالية بلغت (1000)م2. اضافة اعلان







وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة منعت وصول النيران لداخل المصنع بكل مهنية وحرفية عالية، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.