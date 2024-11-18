الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة أبو الغنم، بوفاة محمود علي أبو الغنم، وإلى آل العلي، بوفاة الناشط الاجتماعي أيمن العلي، وإلى آل التميمي بوفاة محمد عوض التميمي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة أبو الغنم وآل العلي والتميمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.