الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة أبو الغنم وآل العلي والتميمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.
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