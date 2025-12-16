الثلاثاء 2025-12-16 10:32 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين الثلاثاء

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسته الشهرية العلنية لمناقشة الوضع في فلسطين. اضافة اعلان
 
 


