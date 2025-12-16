مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين الثلاثاء

08:47 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسته الشهرية العلنية لمناقشة الوضع في فلسطين. اضافة اعلان



