السير: نشكر الأردنيين

08:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757430 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اكدت إدارة السير انّ مجموعاتها تعاملت مع حركة مرورية نشطة وكثيفة في مناطق مختلفة مساء الإثنين تزامنًا مع أفراح الأردنيين بفوز المنتخب الوطني. اضافة اعلان





وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ المواطنين عبروا عن فرحتهم ضمن القانون وكانوا ملتزمين بقانون السير والسلوكيات السلمية.



وبين أنّ المواطنين لم يرتكبوا سلوكيات تهدد حياتهم مشيرًا إلى أنّ مجموعات السير ظلت في الميدان حتى عودة المواطنين وخروجهم صباح اليوم الثلاثاء إلى أعمالهم.



ووجهت الإدارة الشكر للمواطنين على تقيدهم بالأنظمة والقوانين.

تم نسخ الرابط





