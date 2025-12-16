السير: نشكر الأردنيين

وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ المواطنين عبروا عن فرحتهم ضمن القانون وكانوا ملتزمين بقانون السير والسلوكيات السلمية.
وبين أنّ المواطنين لم يرتكبوا سلوكيات تهدد حياتهم مشيرًا إلى أنّ مجموعات السير ظلت في الميدان حتى عودة المواطنين وخروجهم صباح اليوم الثلاثاء إلى أعمالهم.
ووجهت الإدارة الشكر للمواطنين على تقيدهم بالأنظمة والقوانين.
