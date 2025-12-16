إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء

وأكدت إدارة السير أنها قامت بتحويل حركة السير إلى طريق الصحراوي كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة المواطنين. وطالبت السائقين بتوخي الحذر والالتزام بتوجيهات أفراد الأمن وتجنب استخدام الطريق المذكور حتى إشعار آخر.
كما أشارت إدارة السير إلى أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الانهيارات وضمان استئناف الحركة المرورية في أقرب وقت ممكن.
-
أخبار متعلقة
-
تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
-
رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى
-
أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الأمير علي قبل لقاء السعودية
-
رأسية الرشدان تكتب المجد وتقود النشامى إلى نهائي كأس العرب 2025
-
هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟