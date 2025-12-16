الثلاثاء 2025-12-16 08:29 ص

إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء

إغلاق مؤقت لطريق الكرك - الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات
تعبيرية
الثلاثاء، 16-12-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير صباح اليوم الثلاثاء عن إغلاق مؤقت للطريق الرابط بين الكرك والطفيلة في الاتجاهين، وذلك بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة وبدء حدوث انهيارات أرضية على الطريق.اضافة اعلان


وأكدت إدارة السير أنها قامت بتحويل حركة السير إلى طريق الصحراوي كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة المواطنين. وطالبت السائقين بتوخي الحذر والالتزام بتوجيهات أفراد الأمن وتجنب استخدام الطريق المذكور حتى إشعار آخر.

كما أشارت إدارة السير إلى أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الانهيارات وضمان استئناف الحركة المرورية في أقرب وقت ممكن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إغلاق مؤقت لطريق الكرك - الطفيلة إثر غزارة الأمطار والانهيارات

أخبار محلية إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام طلبة المدارس إلى الساعة العاشرة، نظراً للأحوال الجوية الماطرة. -- (بترا)

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا

وشنت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، في إطار حملة عسكرية أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات من المنطقة. قتل ما لا يقل عن

عربي ودولي الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

عربي ودولي الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين

غزة

فلسطين الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين وتُصيب عدداً منهم في غزة

تعبيرية

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: قوة تحقيق الاستقرار في غزة تعمل بالفعل

تعبيرية

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة