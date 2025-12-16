ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار.
وقفز الذهب أكثر من 64 بالمئة هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 63.60 دولار للأونصة، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64.65 دولار يوم الجمعة الماضي قبل أن تغلق على انخفاض حاد.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 1797 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1561.94 دولار للأونصة.
