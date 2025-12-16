الثلاثاء 2025-12-16 10:31 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب وفضة
سبائك ذهب وفضة
الثلاثاء، 16-12-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار.
وقفز الذهب أكثر من 64 بالمئة هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 63.60 دولار للأونصة، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64.65 دولار يوم الجمعة الماضي قبل أن تغلق على انخفاض حاد.


وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 1797 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1561.94 دولار للأونصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

المنتخب الوطني

أخبار محلية مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس

فلسطين الأونروا: أوامر الهدم في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة على المخيمات

وذكرت المقاطعة أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من أربعة طوابق. وأشارت تقارير أولية إلى نقل خمسة أشخاص آخرين إلى مستشفيات قريبة، في حين توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى ذاتيا

عربي ودولي مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا

جعفر حسَّان

أخبار محلية رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير

ملابس لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية فيفا توجه رسالة الى النشامى

المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

سبائك ذهب وفضة

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 




الأكثر مشاهدة