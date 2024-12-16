الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

ففي منطقة المدينة الرياضية، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة العبداللات بوفاة الشاب محمد عمر العبداللات.
وفي منطقة دابوق، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، على عشيرة العوران بوفاة الدكتور غازي محمد العوران.
وفي منطقة أم جوزة، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو رمان، بوفاة الشاب وصفي محمد خير أبو رمان.
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