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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان
العيسوي يعزي عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان
الإثنين، 16-12-2024 06:52 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العبداللات والعوران وأبو رمان.اضافة اعلان


ففي منطقة المدينة الرياضية، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة العبداللات بوفاة الشاب محمد عمر العبداللات.

وفي منطقة دابوق، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، على عشيرة العوران بوفاة الدكتور غازي محمد العوران.

وفي منطقة أم جوزة، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو رمان، بوفاة الشاب وصفي محمد خير أبو رمان.
 
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