الديوان الملكي يعزي الحوراني وأبو عبيد

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي الحوراني وأبو عبيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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