الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الزيود والزعبي والمعايطة. اضافة اعلان





ففي لواء سحاب بالعاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم بشير أحمد الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزيود.



وقدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المعايطة بوفاة محمد محمود المعايطة، شقيق النائب السابق، اللواء المتقاعد عبدالجليل المعايطة.



وفي اتصال هاتفي، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الزعبي بوفاة الحاج حسين محمود الزعبي.