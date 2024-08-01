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الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

العيسوي يعزي عشيرة الخلايلة
العيسوي يعزي عشيرة الخلايلة




 

الخميس، 01-08-2024 08:29 ص
 الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الخلايلة، بوفاة المرحومة أمل عبدالكريم الخلايلة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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