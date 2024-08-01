الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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