الديوان الملكي يعزي عشيرتي المساعدة والقيّام

خلال زيارته بيت عزاء العين والوزير الأسبق سالم المساعدة، في لواء وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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