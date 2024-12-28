الديوان الملكي يعزي عشيرتي المساعدة والقيّام

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي المساعدة والقيّام.



خلال زيارته بيت عزاء العين والوزير الأسبق سالم المساعدة، في لواء وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المساعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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