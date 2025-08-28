الذكرى الـ 65 لاستشهاد هزاع المجالي غدًا

05:06 م

الوكيل الإخباري- تصادف غدًا الجمعة التاسع والعشرون من آب الذكرى الخامسة والستون لاستشهاد أحد أعمدة السياسة الأردنية الحديثة، رئيس الوزراء الأسبق، الشهيد هزاع المجالي، الذي يُعد من أبرز الشخصيات التي صنعت تاريخًا حافلًا بالعطاء والتضحيات في عقدَيْ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.





وكان الشهيد المجالي، الذي وُلد في أواخر العام 1920، نموذجًا للقيادة الوطنية، حيث تميز بحكمته وبتفانيه غير المحدود في خدمة قيادته ووطنه، وتبوأ مناصب سياسية مهمة منذ شبابه المبكر، حيث برهن على قدرته على قيادة المرحلة، وساهم في بناء وتطوير مؤسسات الدولة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.



لقد شكل المجالي حكومتين خلال مسيرته، وكان دائمًا يدافع عن المبادئ التي يؤمن بها، ملتزمًا بمصلحة الوطن العليا، وساعيًا إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لم تكن حياته سهلة، إذ واجه تحديات جسيمة، لكنه بقي صامدًا، متمسكًا بمبادئه، ومؤمنًا بأن العمل الوطني يتطلب تضحيات كبيرة.



وفي لحظة غدر، استُهدف الشهيد في انفجار وقع في مبنى رئاسة الحكومة الأردنية، وهو في عمر الـ42 عامًا، مخلفًا وراءه إرثًا من الوطنية والإخلاص، ومسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات من أجل مستقبل الأردن وأجياله المقبلة.



حمل الشهيد المجالي العديد من الأوسمة والميداليات الوطنية، وكان دائمًا شديدًا في الحق، وحريصًا على مصلحة الوطن والمواطن، وتاريخه حافل بالمواقف الوطنية التي ستظل نبراسًا يُحتذى به، ويُستلهم منها دروس العطاء والتفاني.



ظل الشهيد هزاع المجالي رمزًا للوطني الصادق، والتفاني في خدمة الوطن، ومثالًا يُحتذى به في النزاهة والإخلاص. رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته، ولتبقَ ذكراه نبراسًا ينير دروب الأجيال، ويحث على العمل من أجل رفعة الوطن واستقراره.