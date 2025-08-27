الرئيس توكاييف مخاطبا الملك: العالم يفتقر لقادة مثلكم

وأشار توكاييف إلى أنّ العلاقات الأردنية–الكازاخية تشهد تطوراً متنامياً، لافتاً إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياحة والتعليم، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين عمّان ونور سلطان.
