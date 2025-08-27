الأربعاء 2025-08-27 05:19 م
 

الرئيس توكاييف مخاطبا الملك: العالم يفتقر لقادة مثلكم

الأربعاء، 27-08-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، لجلالة الملك عبدالله الثاني، أنّ العالم يفتقر إلى قادة يتمتعون بالحكمة والرؤية مثل جلالته، مشيداً بدور الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وجهوده في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.اضافة اعلان


وأشار توكاييف إلى أنّ العلاقات الأردنية–الكازاخية تشهد تطوراً متنامياً، لافتاً إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياحة والتعليم، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين عمّان ونور سلطان.
 
 
