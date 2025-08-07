الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري- تدخل، حيز التنفيذ الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن بنسبة 15%، وهي "أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية" بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

