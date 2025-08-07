الخميس 2025-08-07 06:12 م
 

الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.
حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.
 
الخميس، 07-08-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   تدخل، حيز التنفيذ الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن بنسبة 15%، وهي "أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية" بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

وأكد مصدر ، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، "تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية".

 
 
