الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز في الاردن .. ما المقصود ؟

الوكيل الإخباري- أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرة توعوية حول دلالة الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز ، أشارت فيها أن الرقم المذكور لا يشير إلى أن صنف الأرز مصنع من البلاستيك، وإنما يشير إلى نوع طبيعي من الأرز تتم زراعته في بعض المناطق خاصة الهند وباكستان وتجمع حبوبه بعد الحصاد، وتتم معالجتها بعدة طرق مثل إزالة القشرة الخارجية والتمليح، والتعبئة، ليصبح جاهزا للتوزيع في الأسواق والاستهلاك، وهو من الأنواع التي تتمتع بخصائص غذائية من حيث المذاق والقوام وطول الحبة وتحظى بشعبية في الأسواق العالمية .

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