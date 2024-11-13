 
الأربعاء 2024-11-13 06:48 م
 

"الزراعة" و"الكهرباء الأردنية" تجددان اتفاقية تقليم الأشجار المتداخلة مع الشبكة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأربعاء، 13-11-2024 06:42 م

الوكيل الإخباري-   جددت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اتفاقية التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية والمتفق عليها منذ 2022.

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وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة وضمن خطة الاستعداد لموسم الشتاء وبالشراكة مع الجهات كافة، جددت الاتفاقية مع شركة الكهرباء الأردنية في إطار جهودها للحد من تأثير تداخل الأشجار مع أسلاك الشبكة الكهربائية، موضحا أن الاتفاقية خفضت نسبة الملاحظات الواردة حول تداخل الأشجار مع الشبكة الكهربائية خلال العام الماضي.


وبين أن التعاون سيستمر بنفس الوتيرة التي تسمح بتضافر الجهود لضمان الحفاظ على الأشجار باستخدام التقليم الفني والمناسب الذي يضمن سلامة الشبكة الكهربائية واستدامة الشجرة وإزالة المخاطر الناتجة عنها.

 
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