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السفارة البريطانية: البدء باستقبال طلبات الحصول على بعثة “تشيفننغ”

صورة من اعلان السفارة البريطانية
صورة من اعلان السفارة البريطانية




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:22 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت السفارة البريطانية في عمان عن البدء باستقبال طلبات الحصول على بعثة تشيفننغ، المقدمة من الحكومة البريطانية للدراسة في المملكة المتحدة.


وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن استقبال الطلبات سوف يستمر حتى 5 تشرين الثاني، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع chevening.org/apply.


وأوضحت أن بعثة تشيفننغ، تمنح لأفراد من خلفيات متنوعة يمكنهم إظهار الالتزام والمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل، ويجب أن يكون لدى المتقدمين فكرة واقعية وقابلة للتحقيق لإحداث تغيير إيجابي في بلدهم، وأن يكونوا قادرين على إثبات كيف سيساعدهم حصولهم على درجة الماجستير في المملكة المتحدة في تحقيق فكرتهم.


وبينت أن البعثة توفر الدعم المالي الكامل للمبتعثين لدراسة أي درجة ماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة واسعة من خبرات أكاديمية ومهنية وثقافية حصرية.

gnews

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