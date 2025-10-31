النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض شهري عالمياً

10:02 ص

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي حيث حد ارتفاع الدولار وبيانات صينية ضعيفة من المكاسب.





وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 64.64 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 60.14 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.71%.



وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة إن "قوة الدولار الأمريكي أثرت على شهية المستثمرين في سوق السلع الأساسية".



وشهدت الأسواق ارتفاع الدولار بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 ليس مضمونا.



كذلك تأثرت أسعار النفط بعد أن أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع في أكتوبر الجاري.



وفي ظل ذلك من المتوقع أن يتراجع خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط" بنحو ثلاثة بالمئة في أكتوبر 2025.



