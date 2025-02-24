السفير الأذري يثني على مواقف الأردن الداعمة لبلاده

ووصف سليموف في بيان اليوم الاثنين عاصمة بلاده باكو بأنها "لؤلؤة آسيا" وتدعو رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للعمل على تأسيس الروابط والجسور الاقتصادية الدائمة لإيجاد فرص تنموية واستثمارات جديدة في كل جزء من أذربيجان التي تتمتع ببنية تحتية مناسبة لجذب رؤوس الأموال خاصة في إقليم ناغورنو كاراباخ الغني بموارده الطبيعية.
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