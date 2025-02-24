السفير الأذري يثني على مواقف الأردن الداعمة لبلاده

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الوكيل الإخباري- قال السفير الأذربيجاني في عمان ايلدار سليموف إن بلاده تنفذ حاليا عدة برامج تنموية لاستقطاب وتشجيع المستثمرين من العرب والأجانب في عدة مجالات كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية وصناعة السجاد، معرباً عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لبلاده في إطار قرارات الشرعية الدولية. اضافة اعلان





ووصف سليموف في بيان اليوم الاثنين عاصمة بلاده باكو بأنها "لؤلؤة آسيا" وتدعو رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للعمل على تأسيس الروابط والجسور الاقتصادية الدائمة لإيجاد فرص تنموية واستثمارات جديدة في كل جزء من أذربيجان التي تتمتع ببنية تحتية مناسبة لجذب رؤوس الأموال خاصة في إقليم ناغورنو كاراباخ الغني بموارده الطبيعية.

