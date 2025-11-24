الإثنين 2025-11-24 04:20 م
 

السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية

علما الأردن وباكستان
علما الأردن وباكستان
 
الإثنين، 24-11-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال السفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال، إن الأردن بلد يتميّز بالكرامة والصمود والنبل، وأنه ليس مجرد دولة ذات أهمية استراتيجية، بل وطن يقوم على القيم الرفيعة والقيادة المستنيرة والشعب الأصيل الذي يجسّد جوهر الضيافة العربية.اضافة اعلان


وأشاد في رسالة بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لباكستان في الأردن، بما وصفه بـ"الرؤية العميقة والالتزام الثابت" للقيادة الهاشمية، مؤكّدًا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعدّ رمزًا شامخًا للقيادة، وأن جلالة الملكة رانيا العبدالله تعدّ أنموذجًا عالميًا للقيادة الرحيمة في التعليم والتمكين والعمل الإنساني.

وأكد أن الأردن، رغم ما يحيط به من تحديات، يشكّل ركيزة للاستقرار والوضوح الأخلاقي والحكمة في إدارة الدولة، وأن قيم الاعتدال والتعايش والسلام العميقة في المجتمع الأردني تعزّز الروابط الأخوية بين الأردن وباكستان.

وأشار إلى وقوف البلدين جنبًا إلى جنب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بما يتعلق بالمأساة الإنسانية في غزة والسعي نحو السلام والعدالة في المنطقة.

وأضاف أن المجتمع الأردني يمثّل أنموذجًا للنزاهة والتماسك والاعتزاز الوطني، وأن أبناء الأردن في الخارج يمثّلون وطنهم بكرامة وتميّز.

وعبّر عن إعجابه بما تزخر به المملكة من جمال طبيعي وتاريخ متجذّر يشمل "البتراء والبحر الميت ونهر الأردن والقلاع والمسارح والمواقع الدينية"، مؤكّدًا أنها أرض "ينبض في كل ركن منها التاريخ والحكمة".

وأكد السفير أنه يغادر الأردن محمّلًا بالذكريات العزيزة والمودة الصادقة والاحترام الكبير، وأن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ مشترك وأخوّة إسلامية وثقة متبادلة وطموحات مشتركة للسلام والازدهار، معربًا عن ثقته باستمرار تطوّرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية.

واختتم رسالته بالتعبير عن تقديره للحكومة الأردنية والعائلة الهاشمية والشعب الأردني الكريم، مشيرًا إلى أن خدمة بلاده في هذا البلد كانت شرفًا عظيمًا، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وقيادته وشعبه ويديم عليه الأمن والازدهار، وأن تزداد علاقات البلدين قوة في السنوات المقبلة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة