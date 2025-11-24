السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية

11:47 ص

الوكيل الإخباري- قال السفير الباكستاني في عمّان محمد أجمل إقبال، إن الأردن بلد يتميّز بالكرامة والصمود والنبل، وأنه ليس مجرد دولة ذات أهمية استراتيجية، بل وطن يقوم على القيم الرفيعة والقيادة المستنيرة والشعب الأصيل الذي يجسّد جوهر الضيافة العربية. اضافة اعلان





وأشاد في رسالة بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لباكستان في الأردن، بما وصفه بـ"الرؤية العميقة والالتزام الثابت" للقيادة الهاشمية، مؤكّدًا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعدّ رمزًا شامخًا للقيادة، وأن جلالة الملكة رانيا العبدالله تعدّ أنموذجًا عالميًا للقيادة الرحيمة في التعليم والتمكين والعمل الإنساني.



وأكد أن الأردن، رغم ما يحيط به من تحديات، يشكّل ركيزة للاستقرار والوضوح الأخلاقي والحكمة في إدارة الدولة، وأن قيم الاعتدال والتعايش والسلام العميقة في المجتمع الأردني تعزّز الروابط الأخوية بين الأردن وباكستان.



وأشار إلى وقوف البلدين جنبًا إلى جنب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بما يتعلق بالمأساة الإنسانية في غزة والسعي نحو السلام والعدالة في المنطقة.



وأضاف أن المجتمع الأردني يمثّل أنموذجًا للنزاهة والتماسك والاعتزاز الوطني، وأن أبناء الأردن في الخارج يمثّلون وطنهم بكرامة وتميّز.



وعبّر عن إعجابه بما تزخر به المملكة من جمال طبيعي وتاريخ متجذّر يشمل "البتراء والبحر الميت ونهر الأردن والقلاع والمسارح والمواقع الدينية"، مؤكّدًا أنها أرض "ينبض في كل ركن منها التاريخ والحكمة".



وأكد السفير أنه يغادر الأردن محمّلًا بالذكريات العزيزة والمودة الصادقة والاحترام الكبير، وأن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ مشترك وأخوّة إسلامية وثقة متبادلة وطموحات مشتركة للسلام والازدهار، معربًا عن ثقته باستمرار تطوّرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية.



واختتم رسالته بالتعبير عن تقديره للحكومة الأردنية والعائلة الهاشمية والشعب الأردني الكريم، مشيرًا إلى أن خدمة بلاده في هذا البلد كانت شرفًا عظيمًا، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وقيادته وشعبه ويديم عليه الأمن والازدهار، وأن تزداد علاقات البلدين قوة في السنوات المقبلة.





