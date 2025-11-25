انفجارات قوية في كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي

وأفاد سلاح الجو على تلغرام "هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا" فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو وجود تهديد صاروخي بالستي.
وأضاف المسؤول أن "مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء. وهناك أيضا تهديد بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كينجال".
وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي "تُسقط أهدافا معادية"، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.
وسمع مراسلو وكالة فرانس برس سلسلة من الانفجارات وتحليق مسيّرات، فيما أُسقط عدد من الصواريخ فوق العاصمة.
