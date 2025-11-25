ترامب يطلق "جينيسيس ميشن" لتسريع الأبحاث القائمة على الذكاء الاصطناعي

05:45 ص

الوكيل الإخباري- وقّع الرئيس دونالد ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا لإنشاء "جينيسيس ميشن"، وهي مبادرة وطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي لتسريع البحوث وتحقيق اختراقات علمية.





وتهدف "جينيسيس ميشن" إلى إنشاء منصة قادرة على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات العلمية من الأبحاث العامة.



وستسمح هذه المساحة بتطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي وأتمتة بعض مراحل البحث واختبار فرضيات جديدة، بحسب الأمر التنفيذي.



وخلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، ذكر وزير الطاقة كريس رايت شركتي الرقائق العملاقتين "إنفيديا" و"إيه إم دي"، بالإضافة إلى شركات الحوسبة السحابية "ديل" و"إتش بي" كشركاء في المشروع، لافتا إلى أن عددا آخر من الشركات ستنضم أيضا.



وبالإضافة إلى تجميع البيانات بين المختبرات والهيئات الحكومية، ستعتمد هذه المساحة على نشر بنى تحتية سحابية رئيسية لتزويد مستخدمي المنصة بقوة حوسبة كافية.



وكلف الأمر الصادر الاثنين وزارة الطاقة ببناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تجمع أجهزة الكمبيوتر الخارقة في البلاد ومجموعات البيانات العلمية الفدرالية ومرافق البحث لتسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح من الاندماج النووي إلى تصنيع أشباه الموصلات.



وجاء في النص "تتنافس أميركا على الهيمنة العالمية على التكنولوجيا في تطوير الذكاء الاصطناعي" واصفا الذكاء الاصطناعي بأنه "حدود مهمة للاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".