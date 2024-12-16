السفير البحريني: العلاقات الأردنية البحرينية أنموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك

وقال في تصريح صحفي بمناسبة احتفال مملكة البحرين الشقيقة بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم، إن القيادتين الحكيمتين تعملان على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية-الأردنية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وتمثل أنموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك، الأمر الذي يؤكده مستوى التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين البلدين على جميع الأصعدة، ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اليوم أو الأمس، وإنما هي علاقات تاريخية تعود بداياتها للمغفور لهما سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأخيه جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما، اللذين قاما بدور بارز في بناء العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن العلاقات الأخوية بين البلدين استمرت في عهد ملك البلاد، وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأخيهما جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيرًا إلى التواصل الإيجابي المستمر الذي ينعكس على مسار العلاقات بين البلدين.
كما أكد أن العيد الوطني لمملكة البحرين يوم فخر واعتزاز بمنجزات مملكة البحرين ومستقبلها الواعد، فهي دولة التسامح والتعايش والمحبة والسلام، ووطن الخير والعطاء والإنسانية والوفاء، منوهًا بأن الشعب البحريني مضرب مثل في الوفاء لقيادته وولائه لوطنه، فهم دائماً يسكنون في عيون وقلب قادتهم.
وبيّن أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين يشهد تطورًا متواصلًا، حيث عقدت اللجنة العليا الأردنية - البحرينية المشتركة دورتها الخامسة في المنامة في 5 كانون الثاني 2023، برئاسة رئيسي وزراء المملكتين، وتم التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بالإضافة إلى توقيع عدد من المشاريع المشتركة في قطاعات مختلفة في العاصمة الأردنية عمّان، مشيدًا باتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية وفرصها المستقبلية الواعدة، والتي تضم في عضويتها البحرين والأردن ودولا شقيقة أخرى.
وأشار إلى أن الاستثمارات البحرينية في الأردن شهدت نموًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات العقارات، والسياحة، والسياحة العلاجية، والقطاع المالي، حيث تحتل مملكة البحرين المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية التي تستثمر بشكل مباشر في الأردن.
وأضاف السفير : في ظل الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة فإن تقارب الرؤى وتكثيف التشاور والتنسيق لتوحيد المواقف العربية ومواجهة التحديات الراهنة هو أبرز ما يميز العلاقات البحرينية الأردنية، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التضامن الأخوي ودعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية وتفعيل الشراكات مع الدول والتكتلات الإقليمية والدولية.
وأبدى اعتزازه وفخره بالأردن ملكًا وشعبًا، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية- الأردنية في تطور مستمر بفضل حكمة القيادتين والروابط التاريخية بين المملكتين، مشيدًا بالجهود الأردنية لمساعدة البحرينيين والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم أثناء تواجدهم على أراضي الأردن الشقيق.
و أشاد بدور الجالية الأردنية المقيمة في مملكة البحرين وإسهاماتها المتميزة في جميع المجالات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلدين ويديم عليهما نعمة الأمن والاستقرار والمزيد من التطور والازدهار.
بترا
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