السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

الوكيل الإخباري- التقى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، في مقر السفارة اليوم الثلاثاء، عددا من الطلبة الأردنيين الفائزين بمنافسات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، الذي عقد هذا العام تحت شعار "الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية".

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