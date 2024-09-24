السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وحصد الطلبة الأردنيون مراكز متقدمة في منافسات المؤتمر، حيث شارك 19 طالبا في مراحل المسابقة التي يشارك بها عدد كبير من الشباب من دول عربية وأجنبية ضمن أفرقة عمل تتنافس في التعامل مع مسائل وحلول وتطبيقات الأمن السيبراني وأمن المعلومات ومحاكاة تجارب واقعية، إلى جانب حضور خبراء ومتخصصين ومسؤولين دوليين في هذه المجالات الحيوية.
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