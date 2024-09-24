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السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين
السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين
الثلاثاء، 24-09-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-    التقى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، في مقر السفارة اليوم الثلاثاء، عددا من الطلبة الأردنيين الفائزين بمنافسات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، الذي عقد هذا العام تحت شعار "الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية".

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وحصد الطلبة الأردنيون مراكز متقدمة في منافسات المؤتمر، حيث شارك 19 طالبا في مراحل المسابقة التي يشارك بها عدد كبير من الشباب من دول عربية وأجنبية ضمن أفرقة عمل تتنافس في التعامل مع مسائل وحلول وتطبيقات الأمن السيبراني وأمن المعلومات ومحاكاة تجارب واقعية، إلى جانب حضور خبراء ومتخصصين ومسؤولين دوليين في هذه المجالات الحيوية.

 
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