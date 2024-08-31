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السفير الماليزي: الأردن وماليزيا يعملان لصالح الأمة الإسلامية

السفير الماليزي في عمان
السفير الماليزي في عمان محمد نصري عبد الرحمن
السبت، 31-08-2024 12:02 م

الوكيل الإخباري- قال السفير الماليزي في عمان محمد نصري عبد الرحمن، إن الأردن وبلاده يتمتعان بعلاقات قوية وأخوية ولديهما قواسم مشتركة في العديد من المجالات، لا تقتصر فقط على تنوع السكان، ولكن أيضاً العمل لصالح الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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وقال في لقاء صحفي بمناسبة العيد الوطني لماليزيا، إن إجمالي تجارة ماليزيا مع الأردن وصلت منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر تموز إلى 441.5 مليون دولار أميركي.


وأشار إلى أن ماليزيا توفر بيئة تجارية واقتصادية مواتية مع حوافز جاذبة للتجارة والاستثمار للشركات الأجنبية لنقل الاستثمارات إلى ماليزيا، أو لبدء استثمارات جديدة، منها منح صفة الريادة، وإعفاءات ضريبة الاستثمار، وبدل إعادة الاستثمار، وحوافز الاستثمار الشاملة المخصصة، إضافة إلى أنها تقدم حوافز خاصة بالثورة الصناعية الرابعة، مبينا أن السفارة الماليزية تعمل بشكل وثيق مع غرفة تجارة عمان للدّفع نحو التعاون المحتمل بين البلدين في تعزيز التجارة والاستثمار في كليهما.


وقال "في هذا الصدد، نشجع الشركات الأردنية على استكشاف ماليزيا واعتبار الشركات الماليزية شريكا تجارياً لها".


وفيما يتعلق بالتعاون السياحي قال السفير، إن ماليزيا استقبلت واستضافت عدداً كبيراً من السياح الأردنيين في عام 2023، مشيرا إلى أنها تستهدف استقطاب 27.3 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 102.7 مليار رينجت ماليزي (أي ما يعادل 23.65 مليار دولار أميركي) في عام 2024.


وبين أن السفارة تعمل حاليا مع غرفة تجارة عمان لاستكشاف فرص التعاون مع الأردن لتعزيز القطاع السياحي في البلدين الصديقين.


وقال إنه يوجد حالياً 1800 طالب ماليزي يدرسون في جامعات مختلفة في الأردن في برامج أكاديمية متنوعة، وتشمل هذه التخصصات اللغة العربية والشؤون الإسلامية والصيرفة الإسلامية، وهناك 1600 طالب أردني يتابعون دراستهم العُليا في ماليزيا، معبرا عن فخره بتميز خريجي ماليزيا.

 
gnews

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