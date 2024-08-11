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السير : تحويل السير القادم من الرابية نحو دوار الواحة

إدارة السير
شرطية سير




 

الأحد، 11-08-2024 06:47 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قالت إدارة السير إن كوادرها تتعامل حالياً مع قلاب عالق داخل النفق، الذي يربط بين السير القادم من الرابية باتجاه تلاع العلي (اشارات الدّر المنثور).

 

وأضافت الإدارة أنه تم تحويل السير القادم من جهة الرابية نحو دوار الواحة، لحين الانتهاء من ازالة أثر التعطل. ودعت إدارة السير السائقين توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير في الميدان.
 

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