السير تكشف سبب الازدحام المروري الخانق داخل نفق السادس

وأوضحت أن مجموعات السير موجودة في الموقع، وجارٍ العمل على رفع المركبة المتعطلة والتعامل مع الأثر المروري الناجم عنها.
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