 
الإثنين 2025-03-03 11:03 ص
 

السير تكشف سبب الازدحام المروري الخانق داخل نفق السادس

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوجود كثافة مرورية وتباطؤ في الحركة داخل نفق السادس باتجاه السابع نتيجة تعطل إحدى المركبات.اضافة اعلان


وأوضحت أن مجموعات السير موجودة في الموقع، وجارٍ العمل على رفع المركبة المتعطلة والتعامل مع الأثر المروري الناجم عنها.
 
gnews

أحدث الأخبار

ى

منوعات فانوس رمضان: تاريخه وحكاياته وكيف أصبح رمزًا لطقوس الشهر الفضيل

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية

ا

عربي ودولي نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل

ماهر الأسد

منوعات إمبراطورية الأسد نهبت سوريا وتركت الشعب يتسول

ب

طب وصحة التمر الهندي أم العرقسوس: أيهما المشروب الأكثر فائدة في رمضان؟

قب

طب وصحة لماذا يزداد الوزن عند البعض في فترة الصيام؟

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها



 




الأكثر مشاهدة