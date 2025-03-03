السير تكشف سبب الازدحام المروري الخانق داخل نفق السادس

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوجود كثافة مرورية وتباطؤ في الحركة داخل نفق السادس باتجاه السابع نتيجة تعطل إحدى المركبات. اضافة اعلان





وأوضحت أن مجموعات السير موجودة في الموقع، وجارٍ العمل على رفع المركبة المتعطلة والتعامل مع الأثر المروري الناجم عنها.



