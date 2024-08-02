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السير: شاهدوا ماذا فعل هذا السائق بمركبته

شرطة السير
شرطة السير




 

الجمعة، 02-08-2024 12:12 م

 الوكيل الإخباري - نشرت إدارة السير صورة لممارسة سلبية في استخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها مما يهدد السلامة العامة على الطرق.

 

وتمثلت المخالفة التي نشرتها السير عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بحمل خزان ماء كبير على سقف باص ركوب مع تثبيته بالحبال.

 

وقالت إن نشر هذه المخالفات يأتي للتذكير بمسؤوليتنا في الحد من هذه السلوكيات الخاطئة وتعزيز الوعي المروري.

 

وتاليا الصورة:

 


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