السير: لا انجماد على الطرق وحوادث دون إصابات خطيرة

وبحسب التقرير ، فقد وقع حادث تصادم بين أربع مركبات على طريق إربد - عمان، تحديدًا بعد طلوع سلحوب. وأكدت الجهات المختصة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما تم التعامل مع المركبات وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
وشهد طريق عمان التنموي حادث تصادم بين ثلاث مركبات، دون وقوع إصابات. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل كوادر السير لتسهيل حركة المرور في الموقع.
فيما تعرضت إحدى المركبات للتدهور على طريق المفرق - إربد، ما أدى إلى إصابة شخصين. وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي، حيث وصفت حالتهما العامة بالمستقرة.
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