السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن

وحذر النقيب كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الأمن العام، من المواكب والسلوكيات التي تحول الفرح إلى حزن.
وستتواجد مجموعات السير في مختلف الطرق، مؤكدًا ضرورة عدم الوقوف والاحتفالات داخل الانفاق والسير بمواكب والخروج من المركبات.
