الأربعاء 2025-12-17 03:51 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي

الأربعاء، 17-12-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي اللواء تيم أرسنولت، والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي بحضور السفير الكندي في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التدريبية واللوجستية، بما يسهم في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيداً بمستوى التعاون القائم وما يحققه من تبادل للخبرات ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المشتركة.

 
 


