رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي

وبحث اللواء الركن الحنيطي بحضور السفير الكندي في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التدريبية واللوجستية، بما يسهم في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.
-
