رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي اللواء تيم أرسنولت، والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي بحضور السفير الكندي في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التدريبية واللوجستية، بما يسهم في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.