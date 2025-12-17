الأربعاء 2025-12-17 03:50 م

"البريد الأردني" تشارك في ورشة حول تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة

البريد الأردني
البريد الأردني
الأربعاء، 17-12-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-    شاركت شركة البريد الأردني، بورشة عمل "نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات"، التي نظمها اتحاد البريدي العالمي، واستضافها البريد المصري بالقاهرة.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، جاءت الورشة بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد لصالح بلدان المنطقة العربية في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد للفترة 2022–2025 الخاصة ببلدان المنطقة العربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

أخبار الشركات زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

ب

فيديو منوع متداول: بهذه الطريقة يقوم اللصوص في بنغلادش بسرقة الهواتف

4

فيديو منوع فتاة تحضر القهوة بالبَرد❄️

ف

فيديو منوع رجل يشارك: طريقة إزالة الضباب عن زجاج السيارة بلمح البصر 🚗!

قل

فيديو منوع تساقط كثيف لحبات البَرَد في الرياض

قلب

فيديو منوع شخص يقلد قصة شعر نجم برشلونة لامين يامال… وكانت هذه النتيجة

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

قل

فيديو منوع جون سينا يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان بلقائه في يوم اعتزاله المصارعة



 






الأكثر مشاهدة