"البريد الأردني" تشارك في ورشة حول تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، جاءت الورشة بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد لصالح بلدان المنطقة العربية في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد للفترة 2022–2025 الخاصة ببلدان المنطقة العربية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
-
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العربي لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية