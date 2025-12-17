حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها

كما حذَّرت من استخدام مدافئ (شمُّوسة) أو شبيهاتها المستخدمة من المواطنين حاليَّاً داخل المناطق المغلقة بشكل كامل.
وقرَّرت الوزارة أيضاً منع إنتاج وتوريد جميع أنواع مدافئ الغاز المسموح بها حاليَّاً إلَّا بوجود منظِّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) المخصَّصين مع المدفأة، وحسب المواصفة المعتمدة لضمان معايير السلامة فيها.
وشدَّدت على ضرورة اتِّباع جميع إجراءات السَّلامة المتعلِّقة باستخدام مدافئ الغاز ومن أهمها عدم استخدام خرطوم (بربيش) من غير المخصَّص لمدافئ الغاز، مع التأكُّد من استخدام منظِّم (ساعة) ثابت، والتَّهوية المستمرَّة المناسبة عند استخدامها في الأماكن المغلقة.
كما شدَّدت على ضرورة إطفاء أيّ مدفأة غاز من الأسطوانة مباشرة وليس من مفاتيح التشغيل المثبَّتة في بعض المدافئ لضمان السَّلامة والأمان.
ونوَّهت الوزارة أنَّ مؤسسة المواصفات والمقاييس ستتخذ إجراءات إضافيَّة لضمان معايير السَّلامة من أبرزها: ضرورة إبراز تعليمات الاستخدام والسَّلامة العامَّة بشكل واضح وثابت على جميع أنواع المدافئ، على جسم المدفأة وكذلك على العبوة (الكرتونة) التي يتمّ تغليف المدفأة بها.
