أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025

وأكدت نماذج الطقس العددية أن الأجواء الماطرة سترافق المباراة المنتظرة، ما قد يضفي طابعًا خاصًا على النهائي المرتقب ويؤثر على أداء الفريقين داخل المستطيل الأخضر.
وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة مع تطلع منتخب النشامى لتحقيق إنجاز عربي جديد، في مواجهة منتخب مغربي قوي يسعى بدوره للتتويج باللقب.
ويُشار إلى أن جوائز بطولة كأس العرب 2025 تبلغ قرابة 36 مليون دولار، ما يزيد من أهمية وقيمة النهائي المنتظر.
