الأربعاء 2025-12-17 02:02 م

أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025

المنتخب الوطني
الأربعاء، 17-12-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -     تتجه أنظار الجماهير الأردنية والعربية مساء يوم غدٍ الخميس إلى استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يخوض المنتخب الوطني الأردني مواجهة تاريخية أمام نظيره المغربي في نهائي بطولة كأس العرب 2025، وسط توقعات بتساقط الأمطار خلال اللقاء.

وأكدت نماذج الطقس العددية أن الأجواء الماطرة سترافق المباراة المنتظرة، ما قد يضفي طابعًا خاصًا على النهائي المرتقب ويؤثر على أداء الفريقين داخل المستطيل الأخضر.


وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة مع تطلع منتخب النشامى لتحقيق إنجاز عربي جديد، في مواجهة منتخب مغربي قوي يسعى بدوره للتتويج باللقب.


ويُشار إلى أن جوائز بطولة كأس العرب 2025 تبلغ قرابة 36 مليون دولار، ما يزيد من أهمية وقيمة النهائي المنتظر.

 
 


