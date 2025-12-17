رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق

وضمَّ الاجتماع عدداً من الوزراء، ومدير الأمن العام، وممثِّلين عن الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة والجهات المختصَّة.
وأظهرت النَّتائج الأوليَّة للفحوصات أنَّ جميع المدافئ التي تسبَّبت بحالات الاختناق والوفاة مستعملة، وفيها خللٌ في عمليَّة الاحتراق يؤدِّي إلى زيادة نسب غازّ أوَّل أوكسيد الكربون في الهواء بالإضافة إلى عطل في حسَّاس الأوكسجين، وأنَّ معظم هذه المدافئ لم تستخدم فيها خراطيم (برابيش) خاصَّة بالغاز أو منظِّمات (ساعات) خاصَّة بها.
وتقرَّرت إحالة التَّقرير إلى الجهات القضائيَّة لاستكمال الإجراءات القانونيَّة.
على صعيد متَّصل، قرَّرت وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حظر إنتاج وبيع وتداول جميع أنواع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم (شمُّوسة) أو شبيهاتها وبشكل دائم، وتحت طائلة المسؤوليَّة القانونيَّة.
كما حذَّرت من استخدام مدافئ (شمُّوسة) أو شبيهاتها المستخدمة من المواطنين حاليَّاً داخل المناطق المغلقة بشكل كامل.
وقرَّرت الوزارة أيضاً منع إنتاج وتوريد جميع أنواع مدافئ الغاز المسموح بها حاليَّاً إلَّا بوجود منظِّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) المخصَّصين مع المدفأة، وحسب المواصفة المعتمدة لضمان معايير السلامة فيها.
وشدَّدت على ضرورة اتِّباع جميع إجراءات السَّلامة المتعلِّقة باستخدام مدافئ الغاز ومن أهمها عدم استخدام خرطوم (بربيش) من غير المخصَّص لمدافئ الغاز، مع التأكُّد من استخدام منظِّم (ساعة) ثابت، والتَّهوية المستمرَّة المناسبة عند استخدامها في الأماكن المغلقة.
كما شدَّدت على ضرورة إطفاء أيّ مدفأة غاز من الأسطوانة مباشرة وليس من مفاتيح التشغيل المثبَّتة في بعض المدافئ لضمان السَّلامة والأمان.
ونوَّهت الوزارة أنَّ مؤسسة المواصفات والمقاييس ستتخذ إجراءات إضافيَّة لضمان معايير السَّلامة من أبرزها: ضرورة إبراز تعليمات الاستخدام والسَّلامة العامَّة بشكل واضح وثابت على جميع أنواع المدافئ، على جسم المدفأة وكذلك على العبوة (الكرتونة) التي يتمّ تغليف المدفأة بها.
وأكَّدت أنَّ الجهات المختصَّة ستقوم بجولات رقابيَّة مكثَّفة على الأسواق لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات واتِّخاذ العقوبات بحقّ المخالفين، كما ستتمُّ مضاعفة الفحوصات على جميع أنواع المدافئ
