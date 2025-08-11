الصحة تحذر من تأثير الغبار على مرضى الربو

الوكيل الإخباري- حذر مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور غيث عويس، من التأثيرات السلبية لانتشار الغبار في الأجواء على صحة الإنسان، ولا سيما مرضى الأمراض التنفسية مثل الربو.

وأوضح أن هذه الظاهرة الجوية قد تؤدي إلى زيادة نوبات الربو، والتهاب الجيوب الأنفية، إضافة إلى نوبات سعال شديد وعطاس، وسيلان الأنف، وضيق في التنفس، فضلا عن حكة واحمرار في العينين وجفاف الجلد.



وقال عويس اليوم الاثنين، إن مرضى الجهاز التنفسية مثل الربو الأكثر عرضة للتأثر بموجات الغبار، داعيا إلى تجنب التعرض المباشر للغبار وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح عند الخروج، مشددا على أهمية حمل بخاخ الربو الموصوف من قبل الطبيب في جميع الأوقات، ومراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال اشتداد الأعراض التنفسية.



وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوصى عويس بإغلاق النوافذ بإحكام خلال فترة انتشار الغبار، ومسح الأسطح بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة لإزالة آثار الغبار والأتربة، ووضع قطع قماش مبللة على النوافذ لمنع دخول الغبار إلى المنازل، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب في الخارج أثناء الأجواء المغبرة، داعيا المواطنين إلى الحد من مغادرة المنازل إلا عند الضرورة، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة لمرضى التنفسية عند الاضطرار للخروج.



وأكد أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يساهم في الحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجات الغبار، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن والأطفال.



وحول ارتفاع درجات الحرارة، أوضح عويس أن المديرية أصدرت سلسلة من التحذيرات المهمة بشأن الوقاية من الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المملكة.



وشدد على أهمية شرب كميات كافية من الماء حتى في حال عدم الشعور بالعطش، موضحا أن الوقاية من هذه الأعراض تتطلب تجنب ممارسة أي نشاط بدني يتطلب جهدا كبيرا في الأجواء الحارة، وارتداء قبعات أو أغطية للرأس، وملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، ويفضل أن تكون قطنية.



كما نصح بشرب الماء بكثرة وعلى فترات متقاربة للحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف، وعدم خروج كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة من المنزل في أوقات الحر الشديد، محذرا من ترك الأطفال داخل المركبات في الأجواء الحارة حتى لفترات قصيرة.



وبين أن من أعراض ضربة الشمس ارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 39.5 درجة مئوية، واحمرار الجلد، والغثيان أو الهلوسة، وفقدان الوعي، وفقدان الجسم قدرته على التعرق، لافتا إلى أن هذه الحالة تحتاج إلى إسعاف فوري يشمل خلع ملابس المصاب، وتبريد جسمه، ووضع كمادات ماء باردة تحت الإبطين أو على الفخذين أو الرقبة، والتواصل مع الدفاع المدني لنقله إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.