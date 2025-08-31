الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين

ودعت الوزارة الوافدين إلى عدم مراجعة مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية لإجراء الفحص الطبي إلا بعد القيام بحجز موعد مسبق بشكل إلكتروني، والذي أصبح اليوم متاحاً من خلال الدخول إلى موقع وزارة الصحة الرسمي www.moh.gov.jo واختيار خانة "حجز مواعيد الوافدين"، لإتمام إجراءات الحجز والدفع عبر نظام eFawateercom
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تنظيم أعداد المراجعين وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، بما يضمن انسيابية سير العمل وفق النظام الجديد، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في تطوير خدماتها وتحسين تجربة المراجعين.
