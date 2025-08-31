الأحد 2025-08-31 12:13 م
 

الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين

وزارة الصحة
وزارة الصحة
 
الأحد، 31-08-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة بدء تفعيلها لنظام حجز المواعيد والدفع الإلكتروني لإجراء الفحص الطبي للوافدين، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 1 أيلول 2025.اضافة اعلان


ودعت الوزارة الوافدين إلى عدم مراجعة مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية لإجراء الفحص الطبي إلا بعد القيام بحجز موعد مسبق بشكل إلكتروني، والذي أصبح اليوم متاحاً من خلال الدخول إلى موقع وزارة الصحة الرسمي www.moh.gov.jo  واختيار خانة "حجز مواعيد الوافدين"، لإتمام إجراءات الحجز والدفع عبر نظام eFawateercom

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بهدف تنظيم أعداد المراجعين وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، بما يضمن انسيابية سير العمل وفق النظام الجديد، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في تطوير خدماتها وتحسين تجربة المراجعين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو

م

فن ومشاهير رد صادم من شمس البارودي على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف



 
 





الأكثر مشاهدة