"شؤون المرأة": الشباب شريك رئيس في تمكين النساء

الوكيل الإخباري- أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الشباب والشابات في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.





وبحسب بيان للجنة اليوم الأحد، قالت علي خلال جلسة حوارية نظمتها اللجنة لشبكة "النواة الشبابية" بمشاركة مجموعة من الشابات والشباب الفاعلين من مختلف محافظات المملكة، إن الشباب يمثلون عنصراً أساسياً في نجاح الاستراتيجيات الوطنية، وشريكاً رئيساً في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً، مشيرة إلى أن تمكين الشباب والمرأة يشكل أحد أبرز أهداف رؤية التحديث السياسي الملكية، من خلال توفير بيئة قانونية وسياسية مناسبة لمشاركتهم الفاعلة.



وأضافت أن اللجنة تعمل على بناء قدرات عضوات وأعضاء النواة الشبابية، وتعزيز معرفتهم بمفاهيم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل والفضاء العام، إلى جانب تفعيل دورهم في القضايا المتعلقة بالمرأة من خلال إشراكهم ببرامج وأنشطة وحملات تنفذها اللجنة.



من جهتها، أشارت العين السابقة ميسون العتوم خلال الجلسة إلى مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والأدوار الاجتماعية في السياق الوطني وأثرها في مجابهة العنف والتمييز ضد النساء، فيما قدمت المهندسة جمانة أبو زيد من المركز الوطني للأمن السيبراني محاضرة حول مفهوم الأمن السيبراني وحماية المعلومات.



وتطرقت الجلسة إلى دور النواة الشبابية التي أعادت اللجنة الوطنية تشكيلها أخيراً، وأهمية دورها القيادي في تنفيذ مبادرات مجتمعية تنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية.

كما ناقشت الجلسة التحضيرات للمشاركة في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة "حملة 16 يوماً"، والتي تنطلق عادة في أواخر تشرين الثاني من كل عام، لضمان مشاركة فاعلة للشباب في أنشطتها على مستوى المحافظات.



يشار إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسست شبكة النواة الشبابية عام 2019 بهدف إشراك الشباب من مختلف محافظات المملكة وتفعيل دورهم في القضايا المتعلقة بالمرأة، عبر التوعية وبناء القدرات والمشاركة في الحملات الوطنية، إيماناً منها بأهمية دورهم في صناعة التغيير.

